Un’impronta misteriosa

Un nuovo elemento di prova ha riacceso l’attenzione sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. La scoperta di una traccia di colore rossastro, evidenziata grazie all’uso della ninidrina, ha portato a interrogativi inquietanti. Questa impronta, identificata come la numero 33, è stata attribuita ad Andrea Sempio, il trentasettenne indagato per il delitto.

La traccia è stata repertata dai carabinieri del Ris sulla parete delle scale dove fu rinvenuto il corpo della giovane vittima.

Le contestazioni della difesa

La difesa di Sempio ha immediatamente contestato le conclusioni della consulenza tecnica della Procura di Pavia, definendole parziali e non verificate in contraddittorio. Questo solleva interrogativi sulla validità delle prove e sulla loro interpretazione. Il fratello di Chiara ha anche ricordato che Sempio frequentava la casa e che potrebbe aver avuto accesso alla cantina, un dettaglio che complica ulteriormente la situazione. La domanda che molti si pongono è: perché una traccia così significativa è rimasta senza un nome per diciotto anni?

Nuove tecnologie e indagini

Le indagini hanno subito un’accelerazione grazie all’uso di nuove tecnologie che hanno permesso di rivalutare elementi precedentemente trascurati. Tra questi, alcuni biglietti scritti a mano trovati nella spazzatura di Sempio, in cui si leggono frasi inquietanti come “Ho fatto cose molto brutte” e “Cose inimmaginabili”. Questi dettagli, insieme al malore che Sempio avrebbe avuto durante un interrogatorio nel 2008, sollevano ulteriori dubbi sulla sua posizione e sulla verità dei fatti. La difesa sostiene che tali elementi non risultano agli atti, creando un botta e risposta continuo tra accusa e difesa.

Il futuro del caso

Con Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, che spera di riscrivere la storia del delitto, il caso continua a essere oggetto di discussione e analisi. Le nuove evidenze e le contestazioni della difesa di Sempio potrebbero portare a sviluppi significativi nelle indagini. Mentre gli inquirenti cercano di fare chiarezza, la comunità rimane in attesa di risposte definitive su uno dei delitti più controversi della cronaca italiana.