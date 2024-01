Gli stoccaggi europei sono al 79,74% della capacità, a 908,62 Twh, in Germania all'83,8% e in Italia al 75,39%

I future sul gas al mercato di Amsterdam hanno registrato un significativo ribasso, scendendo per la prima volta sotto i 30 euro al megawattora da ottobre 2021.

Gas, il prezzo torna ai livelli del 2021

Nel dettaglio, i contratti per febbraio hanno subito una diminuzione del 6,7%, attestandosi a 29,85 euro al MWh. Questa riduzione è attribuibile principalmente alle abbondanti scorte di gas, che garantiscono all’Europa risorse sufficienti per affrontare il clima rigido e superare le difficoltà di transito delle navi di metano nel Mar Rosso.

Attualmente, gli stoccaggi europei si trovano al 79,74% della loro capacità complessiva, pari a 908,62 TWh.

Gas, presenti consistenti riserve di gas per il mercato europeo

In Germania, il livello di stoccaggio è all’83,8%, mentre in Italia si attesta al 75,39%, questi dati indicano una situazione confortante in termini di approvvigionamento energetico e contribuiscono a stabilizzare i prezzi del gas nel mercato europeo. La presenza di consistenti riserve di gas offre una sicurezza aggiuntiva di approvvigionamento, mitigando gli effetti delle condizioni meteorologiche avverse e delle sfide di navigazione nella regione del Mar Rosso.