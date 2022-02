Gavinuccio Canu, cantautore, è uscito dalla sua abitazione a Sassari senza dire niente a nessuno. Da quel momento si sono perse le sue tracce.

Gavinuccio Canu scomparso a Sassari: perse le tracce del cantautore

Lo scorso 8 febbraio Gavinuccio Canu è uscito di casa senza dire niente a nessuno, lasciando il telefono. Da quel momento è scomparso nel nulla. Il cantautore ha fatto perdere le sue tracce, tranne un avvistamento avvenuto qualche ora dopo. Da dieci giorni gli amici e la famiglia lo cercano, lanciando appelli online e in televisione, ma non hanno ancora avuto sue notizie. I parenti del 55enne, che vive a Li Punti, frazione di Sassari, si sono rivolti a Chi l’ha visto e sono molto preoccupati per lui.

La speranza è che Gavinuccio stia bene e possa presto farsi sentire, soprattutto con il padre.

L’appello del padre

Il padre del musicista ha lanciato un appello a Chi l’ha visto. “A me manca il braccio destro, se mi vedi ricordati che babbo ti vuole sempre bene. Tutto si risolve” ha dichiarato l’uomo, commosso. Secondo la famiglia il fatto che abbia lasciato il cellulare a casa potrebbe voler dire che aveva bisogno di un momento di riflessione, ma sperano si faccia sentire al più presto.

Nell’ultimo periodo aveva scoperto di avere un’infezione alla lingua che gli impediva di cantare. “Stava iniziando una terapia, era in cura ma non era così grave da non poter parlare” hanno spiegato gli amici, che hanno aggiunto che il giorno della scomparsa doveva effettuare una visita di cui la famiglia non sapeva nulla.

Le ricerche e le ipotesi degli amici

Gli amici si stanno organizzando per estendere le ricerche con l’aiuto dei droni.

“Forse ha avuto un malore o forse ha perso la memoria in seguito ad uno shock e vaga in giro incapace di intendere e di volere, in ogni caso non posso credere che un persona come lui, un personaggio con il suo look inconfondibile, conosciuto e stimato da chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo e ascoltarlo suonare e cantare, sia scomparso nel nulla come se niente fosse” ha scritto un amico. “Siamo estremamente preoccupati per quello che può essere accaduto al nostro amico” hanno dichiarato gli amici. Gavinuccio Canu è stato visto per l’ultima volta in zona Pian d’Anna a Sassari, seduto su un muretto vicino al palazzo delle imposte. L’uomo è alto un metro e 55 centimetri, di corporatura magra. Quando è scomparso indossava un giaccone e un cappello nero, anfibi neri, occhiali con montatura nera. Ha i capelli rasati e la barba lunga bianca.