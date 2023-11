Almeno 51 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite in un attacco aereo su un campo profughi di Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza.

Gaza, attacco su campo profughi: “Almeno 51 morti”

Almeno 51 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite in un attacco aereo dell’esercito israeliano al campo profughi di Maghazi nel centro della Striscia di Gaza. Questo è quanto riferito dall’agenzia di stampa palestinese Wafa, come riportato Ynet. L’attacco è avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 novembre 2023. “Più di 30 martiri sono arrivati all’ospedale di Al-Aqsa a Deir Al-Balah nel massacro commesso dall’occupazione nel campo di Al-Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza” ha dichiarato Ashraf Al-Qudra, portavoce del ministero della Sanità di Hamas, in un comunicato.

Israele, evacuazione civili a Gaza: colpiti oltre 2.500 obiettivi di Hamas

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato che nella giornata di oggi, domenica 5 novembre, consentiranno ai residenti di Gaza di evacuare lungo strade specifiche nonostante le truppe siano finite sotto il fuoco il giorno precedente, mentre cercavano di garantire un corridoio sicuro per i civili. La via principale per l’evacuazione sarà Salah Al-Deen Street, con una finestra tra le 10 e le 14 ora locale, come dichiarato da Avichay Adraee, portavoce dell’Idf per i media arabi. “Sono stati oltre 2.500 gli obiettivi terroristici colpiti nella Striscia” dall’inizio delle operazioni a Gaza, ha fatto sapere il portavoce militare, secondo cui i soldati stanno continuando “ad eliminare terroristi in combattimenti ravvicinati e attacchi aerei sulle infrastrutture di Hamas, depositi di armi, posti di osservazione e centri di comando e di controllo nella Striscia“.