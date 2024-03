Lo scopo della visita è quello di ribadire l’appello dell’Onu per un cessate il fuoco umanitario.

Guterres atteso al confine con la Striscia di Gaza

Il capo delle Nazioni Unite ha in programma un incontro con gli operatori umanitari sul lato egiziano di Rafah. Fino ad ora le pressioni internazionali non sono riuscite a dissuadere Israele dal minacciare l’offensiva contro un territorio che conta circa 1,5 milioni di palestinesi sfollati provenienti da ogni parte di Gaza. Sebbene un attacco di questo tipo potrebbe causare centinaia di vittime civili, aggravando ulteriormente la crisi umanitaria, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che andrà avanti con l’attacco, anche senza l’appoggio americano. “Spero di poterlo fare con il sostegno degli Stati Uniti, ma se sarà necessario, lo faremo da soli” aveva dichiarato venerdì parlando con il Segretario di Stato statunitense Antony Blinken.

Il dibattito su Rafah

Netanyahu ha spiegato: “Non abbiamo modo di sconfiggere Hamas senza entrare a Rafah ed eliminare i battaglioni che vi sono rimasti“. Washington tuttavia continua a respingere con forza questa eventualità, dichiarando che l’invasione della città “non è il modo per raggiungere” l’obiettivo. Durante la sua ultima visita in Medio Oriente, Blinken ha colto anche l’occasione per esprimere il proprio disappunto per il fallimento della risoluzione delle Nazioni Unite, accusando Cina e Russia di aver sfruttando “cinicamente” il proprio veto.

Continuano i negoziati in Qatar

Il capo del Mossad, David Barnea, si è recato in Qatar per negoziare con l’omologo americano, William Burns, e con i diplomatici egiziani e qatarioti. Intanto le organizzazioni umanitarie continuano ad invocare una tregua nel conflitto, per riuscire ad incrementare gli aiuti nell’enclave. “Questa è una catastrofe causata dall’uomo” ha scritto su X il capo dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), Philippe Lazzarini, aggiungendo che l’unica soluzione per evitare la morte di centinaia di persone sia portare a Gaza una notevole quantità di cibo, acqua e medicinali.