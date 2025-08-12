Madonna e la sua supplica al Papa per salvare i piccoli di Gaza dalla guerra, dalla fame e dalla distruzione.

In un momento di grande tensione e sofferenza nella Striscia di Gaza, l’attenzione internazionale si concentra sui più vulnerabili: i bambini. Tra le voci che si levano per chiedere pace e protezione, emerge quella di Madonna, che ha rivolto un appello diretto a Papa Leone XIV. Con profonda umanità e urgenza, l’artista invita il Pontefice a farsi portavoce di speranza e solidarietà.

La crisi umanitaria a Gaza e le reazioni internazionali

Dall’inizio del suo pontificato, Papa Leone XIV ha più volte chiesto un cessate il fuoco e denunciato la grave emergenza umanitaria nel territorio, manifestando preoccupazione per la popolazione civile vittima della violenza e della fame.

Secondo dati di Unicef, oltre 18.000 bambini sono morti dall’inizio del conflitto nell’ottobre 2023, con una media di 28 vittime al giorno. L’Organizzazione mondiale della sanità ha definito la situazione una “carestia causata dall’uomo” a causa del blocco degli aiuti imposto da Israele, mentre fonti locali riferiscono di numerose vittime per malnutrizione, tra cui molti bambini.

In questo contesto, Madonna ha precisato di non voler schierarsi politicamente, esprimendo invece una preghiera per la liberazione degli ostaggi e la fine delle sofferenze.

L’impegno delle star e la richiesta di apertura umanitaria

Oltre a Madonna, altre figure del mondo della musica come U2, Tom Morello e Damon Albarn hanno espresso posizioni critiche sul conflitto e sulle politiche israeliane. La band irlandese ha condannato apertamente il governo di Benjamin Netanyahu, denunciando il “fallimento morale” e la brutalità nei confronti della popolazione palestinese, e ha ribadito la propria solidarietà verso chi cerca una soluzione di pace e coesistenza.

La popstar, da parte sua, ha invitato a sostenere associazioni umanitarie come World Central Kitchen e Women Wage Peace, sottolineando che è necessario aprire le vie di aiuto senza indugi per salvare i bambini intrappolati nel conflitto.

L’appello di Madonna a Papa Leone XIV per i bambini di Gaza

In occasione del compleanno del figlio Rocco, Madonna ha scelto di lanciare un appello urgente tramite un post su Instagram, rivolgendosi indirettamente a Papa Leone XIV. Cresciuta in una famiglia cattolica, la popstar americana ha chiesto al Pontefice di intraprendere una missione umanitaria a Gaza per portare sostegno e conforto ai bambini palestinesi colpiti dalla guerra e dalla fame.

“La politica non può influire sul cambiamento. Solo la coscienza può farlo. Per questo mi rivolgo a un uomo di Dio. Oggi è il compleanno di mio figlio Rocco. Credo che il regalo più bello che posso fargli come madre sia chiedere a tutti di fare il possibile per aiutare a salvare i bambini innocenti intrappolati nel fuoco incrociato a Gaza”.

Madonna ha sottolineato come, a suo avviso, l’intervento spirituale del Papa potrebbe avere un impatto più efficace di qualsiasi azione politica, definendo la richiesta come il «dono più grande» che possa fare al figlio, invitando tutti a mobilitarsi per proteggere gli innocenti intrappolati nel conflitto.

“Non sto puntando il dito, non sto dando la colpa a nessuno né sto prendendo posizione. Tutti stanno soffrendo. Sto semplicemente cercando di fare il possibile per impedire che questi bambini muoiano di fame”, sottolinea Madonna.

Al momento resta incerto se il governo israeliano concederà al Papa un eventuale permesso di recarsi a Gaza, ma l’appello della popstar si inserisce in un coro crescente di richieste di pace e giustizia.