A Gaza si aggrava il bilancio delle vittime dopo l’ennesimo raid israeliano: le bombe hanno centrato una tendopoli di sfollati a Khan Yunis, trasformando il campo improvvisato in un luogo di devastazione e lutto.

Proseguono le operazioni a Gaza City e cresce la crisi umanitaria

Le operazioni militari israeliane avanzano nella capitale della Striscia, dove le forze di Tel Aviv hanno annunciato di aver preso il controllo della periferia di Gaza City.

La situazione umanitaria si aggrava rapidamente: fonti internazionali e locali segnalano che la popolazione civile continua a pagare il prezzo più alto dei raid, con numerosi feriti e vittime tra chi cerca protezione e assistenza. L’ONU ha dichiarato la carestia nella Striscia di Gaza, denunciando che la crisi alimentare è “interamente provocata dall’uomo”, con centinaia di migliaia di bambini sotto i cinque anni a rischio, mentre Israele respinge le accuse, attribuendo la responsabilità a Hamas.

Khan Yunis sotto attacco: almeno 34 morti nei raid israeliani

Il bilancio delle vittime dei raid israeliani sulla Striscia di Gaza continua a salire. Sarebbero almeno 34 i palestinesi uccisi dall’alba di oggi, sabato 23 agosto, secondo quanto riferisce Al Jazeera, citando fonti ospedaliere locali. Tra le vittime ci sarebbero quattro bambini rimasti uccisi in un raid aereo che ha colpito le tende di sfollati a Khan Yunis, nel sud della Striscia. Otto delle persone decedute si trovavano in attesa di aiuti umanitari, mentre altre sono rimaste coinvolte in bombardamenti che hanno colpito abitazioni e campi profughi, come quello di Maghazi, nel centro dell’enclave.