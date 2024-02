Gb: surplus indebitamento settore pubblico a gennaio a 16,7 mld di sterline

Londra, 21 feb. (Adnkronos) - L’indebitamento netto del settore pubblico in Gran Bretagna, escluse le banche del settore pubblico (indebitamento), a gennaio 2024 era in surplus di 16,7 miliardi di sterline, più del doppio del surplus di gennaio 2023 e il surplus più grande dall&r...

Londra, 21 feb. (Adnkronos) – L’indebitamento netto del settore pubblico in Gran Bretagna, escluse le banche del settore pubblico (indebitamento), a gennaio 2024 era in surplus di 16,7 miliardi di sterline, più del doppio del surplus di gennaio 2023 e il surplus più grande dall’inizio delle registrazioni mensili nel 1993 in termini nominali. Lo indicano i dati dell'Ufficio nazionale di statistica Ons.

Ogni gennaio le entrate fiscali sono sempre più elevate rispetto agli altri mesi, a causa delle entrate derivanti dalle autocertificazioni. Le entrate fiscali combinate auto certificate sul reddito e sulle plusvalenze sono state pari a 33,0 miliardi di sterline, 1,8 miliardi di sterline in meno rispetto all'anno precedente. L’indebitamento nell’anno finanziario fino a gennaio 2024 è stato di 96,6 miliardi di sterline, 3,1 miliardi di sterline in meno rispetto allo stesso periodo di dieci mesi di un anno fa; questa è la prima volta nell'attuale anno finanziario che l'indebitamento da inizio anno è stato inferiore a quello del periodo equivalente dell'ultimo anno finanziario, in parte perché le entrate del governo centrale sono state riviste.

Il debito netto del settore pubblico, escluse le banche del settore pubblico (debito), ammontava a 2.646,5 miliardi di sterline alla fine di gennaio 2024 ed era provvisoriamente stimato a circa il 96,5% del prodotto interno lordo (Pil) annuo del Regno Unito; si tratta di 1,8 punti percentuali in più rispetto a gennaio 2023 e rimane ai livelli visti l’ultima volta all’inizio degli anni ’60.

Escludendo la Banca d’Inghilterra, il debito ammontava a 2.417,6 miliardi di sterline, ovvero circa l’88,1% del Pil, 228,9 miliardi di sterline (o 8,4 punti percentuali) in meno rispetto alla misura più ampia.

Il patrimonio netto del settore pubblico, escluse le banche del settore pubblico, era in deficit di 677,5 miliardi di sterline alla fine di gennaio 2024; questo a fronte di un deficit di 576,5 miliardi di sterline alla fine di gennaio 2023.

Il fabbisogno netto di liquidità del governo centrale (esclusi Uk Asset Risoluzione Ltd e Network Rail) era in surplus di 19,5 miliardi di sterline nel gennaio 2024, un surplus inferiore di 1,4 miliardi di sterline rispetto a gennaio 2023.