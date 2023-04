La Nasa ha svelato la composizione dell’equipaggio – ribattezzato Generazione Artemis – che spianerà la strada al ritorno dell’essere umano sulla Luna, a distanza di 50 anni dal primo allunaggio. Tra i membri del gruppo, per la prima volta nella storia delle missioni lunari, ci sarà un’astronauta donna e un astronauta di colore.

Generazione Artemis, svelato l’equipaggio che tornerà sulla Luna a distanza di 50 anni

I membri dell’equipaggio che faranno parte di Artemis 2, la missione della Nasa che farà da apripista ad Artemis 3 che riporterà l’essere umano sulla luna a distanza di cinque decenni), è stato rivelato nella giornata di lunedì 3 aprile tramite una comunicazione ufficiale. L’equipaggio dovrebbe partire dal Kennedy Space Center tra novembre 2024 e l’inizio del 2025.

A fare ritorno sulla Luna saranno Reid Wiseman, pilota dell’aeronautica statunitense che è stato a lungo a capo dell’ufficio cosmonauti della Nasa e che farà ritorno nello spazio dopo aver trascorso alcune settimane sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) nel 2014; Christina Koch, ingegnere elettronico nota per essere stata la donna che ha trascorso più tempo nello spazio per un periodo continuativo (328 giorni) ed è stata protagonista, con Jessica Meir, del primo viaggio spaziale tutto al femminile; Jeremy Hanson, ex pilota dell’aeronautica canadese che andrà nello spazio per la prima volta proprio con Artemis 2; Victor Glover, ex pilota di omologazione dell’aeronautica che lavora per la Nasa dal 2013 ed è partito per il suo primo viaggio nello spazio nel 2020. Come Koch sarà la prima donna a entrare nell’orbita della Luna, Glover sarà invece il primo afroamericano.

Lo scopo della missione

“L’equipaggio di Artemis-2 rappresenta migliaia di persone che lavorano instancabilmente per portarci alle stelle. Questo è il loro equipaggio, questo è il nostro equipaggio, questo è l’equipaggio dell’umanità”, ha affermato l’amministratore della Nasa, Bill Nelson, presentando ufficialmente la squadra. “Gli astronauti della Nasa Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Hammock Koch e l’astronauta del CSA Jeremy Hansen hanno ognuno la propria storia, ma insieme rappresentano il nostro credo: ‘E pluribus unum – dai tanti, uno’. Insieme, stiamo inaugurando una nuova era di esplorazione per una nuova generazione di marinai delle stelle e sognatori: la Generazione Artemis”, ha aggiunto Nelson.

Con la decisione di annoverare nella squadra una donna e un afroamericano, la Nasa ha tenuto fede alla volontà di incrementare la diversità degli equipaggi coinvolti nelle sue missioni.

L’equipaggio di Artemis 2 non atterrerà direttamente sulla Luna ma farà da apripista all’allunaggio della successiva missione Artemis 3. Gli astronauti in partenza tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, quindi, si limiteranno a raggiungere l’orbita lunare. L’obiettivo delle missioni è rappresentato dalla costruzione di un avamposto stabile sul satellite che, in futuro, possa facilitare nuove esplorazioni tra le quali quelle su Marte.