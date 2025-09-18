Dramma a Genova, dove un bambino di 6 anni è precipitato dalla finestra della scuola, facendo un volo di tre metri. E’ in gravi condizioni.

Sono intervenuti subito i soccorsi alla scuola primaria De Amicis si Genova Voltri dove, intorno a mezzogiorno, un bambino di 6 anni, affetto da autismo, è precipitato dalla finestra facendo un volo di circa tre metri. Il bimbo è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso al Gaslini di Genova, con il casello autostradale Genova Prà temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni al fine di consentire all’elisoccorso di atterrare in sicurezza. Il bambino si trova ora in rianimazione in prognosi riservata. Ancora non si sa come sia caduto dalla finestra, ma per ora sembra essersi trattato di incidente.