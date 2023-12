All'interno del negozio sono stati trovati 100 grammi di cocaina, bilancini di precisione e materiale per confezionare la droga

Un barbiere di 55 anni è stato arrestato per spaccio a Genova. A mettere sulla pista giusta i carabinieri è stato il via vai di clienti nel negozio dell’uomo. Troppi di questi “clienti” però erano calvi.

Le indagini

A scoprire il barbiere pusher sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Genova, con la collaborazione dei colleghi della stazione di Forte San Giuliano.

I militari si sono insospettiti notando lo strano via vai di persone che entrava e usciva dalla barberia dell’uomo in zona Foce di Genova. Particolarmente curioso era soprattutto il fatto che, tra quelle persone, ci fossero anche alcuni calvi.

A quel punto la barberia è stata messa sotto sorveglianza. Dalle osservazioni è emerso che alcuni clienti, di età e professioni diverse, andavano nel negozio solo per acquistare stupefacenti, mentre altri li acquistavano oltre a farsi fare un taglio.

L’arresto del barbiere pusher

Il barbiere è stato arrestato. In una prima perquisizione nella sua casa i carabinieri hanno trovato vari grammi di hashish. All’interno del negozio invece, nascosti in un soppalco, sono stati trovati 100 grammi di cocaina, quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.