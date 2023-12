La 31enne travolta dall'auto è morta sul colpo. Un'altra giovane, anche lei coinvolta nello scontro, è stata trasportata in ospedale

A Rimini una donna di 31 anni è stata investita da un SUV, una Volkswagen Tiguan, mentre stava camminando sul bordo strada. È morta sul colpo.

L’incidente

La tragedia è avvenuta a Rimini, intorno alle 21,30, lungo la Statale 16. Il conducente del SUV, un uomo di sessant’anni, era partito da Bellaria e viaggiava in direzione Ravenna-Ancona. Proprio a Rimini, in un tratto buio di strada, l’auto ha colpito due donne, due amiche di 31 e 21 anni, che si trovavano sul bordo strada, urtandole con la parte destra del mezzo. Non è chiaro se le due stessero camminando o se volessero attraversare.

Il conducente, che non si dà pace per quello che è successo, dice di non essersi accorto della loro presenza.

La morte della 31enne

Subito i soccorsi sono intervenuti sul luogo dell’incidente, ma il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 31enne, morta sul colpo nell’impatto con l’auto.

L’altra giovane è stata invece trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.