Il 39enne accoltellato è in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita

Un uomo è stato preso a coltellate e a martellate in faccia questa notte fuori da una discoteca in provincia di Milano. Le sue condizioni sono gravi.

L’aggressione

L’aggressione è avvenuta fuori dalla discoteca La Kalle Club di Rozzano, a Milano, precisamente in via Curiel, alle 5 di questa mattina.

Stando alle prime ricostruzioni, il 39enne è stato circondato da un gruppo di uomini che hanno iniziato a colpirlo con delle coltellate al torace, alla schiena e all’addome. L’uomo, che è stato anche colpito in faccia, all’altezza di un occhio, con un martello, è stato trasportato in codice rosso all’Humanitas di Rozzano in stato di semi-incoscienza. Ha perso molto sangue e ha riportato ferite e contusioni su tutto il corpo. Nonostante le gravi condizioni non è in pericolo di vita.

Le indagini

Attualmente i carabinieri stanno indagando per identificare gli aggressori e verificare l’eventuale presenza di videocamere di sorveglianza che possano aver ripreso l’accaduto. Ad oggi le motivazioni dell’aggressione non sono ancora note.

Sempre a Rozzano, alcuni giorni fa, si era verificato un episodio simile per un regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di stupefacenti.