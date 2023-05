Genova, si ustiona mentre salda uno sgabello: morto 88enne

Un pensionato di 88 anni è morto a Genova, al Centro Grandi Ustionati, dopo essersi ferito gravemente saldando uno sgabello.

Un pensionato di 88 anni è morto è morto a Genova al Centro grandi ustionati. L’uomo era rimasto ferito mentre stava saldando uno sgabello nell’officina vicina alla sua casa di Cava Manara, a Pavia. Il pensionato aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado in più del 90% del corpo. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in elicottero a Genova, ma purtroppo i tentativi di salvarlo si sono rivelati inutili. L’88enne stava facendo un lavoretto banale, visto che nella vita aveva fatto il fabbro. Ha usato la saldatrice per saldare le gambe metalliche di uno sgabello, ma si è ustionato dopo che gli hanno preso fuoco i pantaloni.

La ricostruzione dell’incidente

I soccorritori sono arrivati a Cava Manara nella mattinata di ieri, 10 maggio, intorno alle 10, per l’allarma lanciato inizialmente per un infortunio sul lavoro. L’88enne si trovava nel garage usato come laboratorio del figlio, che ha proseguito l’attività di fabbro del padre. L’anziano ha approfittato della momentanea assenza del figlio per scendere dall’abitazione e andare nel garage-laboratorio per effettuare questo lavoretto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il garage-laboratorio senza però dover spegnere un incendio, perché le fiamme non si sono propagate.