Dopo un mese di lotta, è morto l'uomo ustionato in casa a Cafasse

Non ce l’ha fatta Dario Massa, l’uomo di 67 anni che lo scorso mese era rimasto gravemente ferito in un incendio da lui provocato all’interno della propria abitazione. Le ustioni su tutto il corpo dell’uomo erano troppo gravi per fare di più, e nonostante il ricovero all’ospedale Cto di Torino l’uomo non è riuscito a salvarsi.

Cosa è successo all’uomo che si è ustionato in casa

Il terribile incidente è avvenuto questo 23 marzo nella casa del Signor Massa a Cafasse, in via Paschero. Per i carabinieri è praticamente certo che l’uomo abbia tentato di accendere il camino di casa con dell’alcool, il ritorno di fiamma derivante dall’esplosione del contenitore che aveva in mano gli ha procurato danni gravissimi con ustioni di secondo e terzo grado sul 40% del corpo.

Dopo 29 giorni di ricovero dal giorno dell’accaduto, Dario Massa nonostante le cure dei medici è spirato, troppo ingenti i danni agli organi vitali. Ancora è da definire cosa abbia spinto l’uomo a tentare di accendere il fuoco del proprio camino in un modo tanto rischioso, su questo indagheranno gli inquirenti nelle prossime settimane, anche se tutto sembra indicare verso una tragedia domestica frutto di un’imprudenza risultata fatale per la vittima.