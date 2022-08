Genova, un tir fa inversione a U in autostrada: è multa da 8.000 euro

A Genova, un tir fa una pericolosissima manovra in autostrada: inversione a U. Immediati i provvedimenti.

In Liguria, nel nodo autostradale di Genova sulla A10, è avvenuta una grave violazione delle regole. Per fortuna, non sono stati provocati incidenti, grazie all’intervento tempestivo della polizia stradale. Un tir e un auto hanno fatto inversione a U sull’autostrada, all’uscita di una galleria.

Genova, un tir fa inversione a U in autostrada: il fatto

Aspi ha fatto scattare la procedura di emergenza, quando un tir e un’auto sono stati segnalati per aver compiuto una pericolosa inversione a U. I viaggiatori in transito sono stati avvisati del pericolo attraverso i pannelli a messaggio.

Nello stesso momento, le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena e Ovada si sono adoperate per rallentare i veicoli e giungere, quanto prima, sul luogo del pericolo.

Multa e ritiro della patente

Per l’autista del tir, originario dell’est Europa, non ci sono stati dubbi: ritiro della patente e una multa di 8000 euro. Il mezzo pesante è stato poi fermato per 3 mesi.

Al guidatore straniero dell’automobile, invece, è toccata una sorte simile, con il ritiro della patente e una multa molto salata. I poliziotti, intanto, stanno inviando un dossier alla Procura della Repubblica, presso il tribunale di Genova, perchè entrambi sono stati ritenuti responsabili di aver commesso un attentato alla sicurezza dei pubblici trasporti.

Paolo Maria Pomponio, Direttore del Servizio Polizia Stradale, commenta l’accaduto: “La manovra è stata a dir poco scellerata.

Entrambi i conducenti hanno evidenziato un totale disprezzo per la sicurezza stradale che non rende giustizia a coloro i quali, invece, sanno perfettamente come guidare. Non è uno scherzo, ma una cosa seria. Useremo tutti i mezzi a nostra disposizione per impedire a quelle due persone, in futuro, di essere di nuovo un pericolo”.