Georgia, i democratici vincono il ballottaggio contro il candidato di Donald Trump

Georgia, vittoria dei democratici

Raphael Warnock ha vinto il ballottaggio in Georgia contro Herschel Walker e conserva quindi il suo seggio. Una buona notizia per Biden: si rafforza infatti la maggioranza dei democratici Usa al Senato dove ora avranno 51 seggi. Biden avrà dunque un “paracadute” nel caso qualche senatore dem, , dovesse a un certo punto lasciare la linea del partito.

Nuova sconfitta per Trump

Sconfitto dunque il candidato sostenuto da Donald Trump, l’ex campione di football afroamericano Herschel Walker.

Una nuova sconfitta in particolare per l’ex presidente – da poco ricandidato alla Casa Bianca per il 2024 – che nelle elezioni di midterm del mese scorso ha visto sconfitti gran parte dei candidati che aveva sostenuto.

Il duello tra i due candidati afroamericani era l’unica sfida aperta dopo le elezioni di midterm, considerato che a novembre nessuno dei due aveva raggiunto il 50% .

Il Biden fiducioso

Biden – che in base a molte previsioni avrebbe dovuto subire una dura sconfitta alle elezioni di medio termine – esce indubbiamente rafforzato da questa tornata elettorale.

Pochi minuti prima dell’annuncio dei risultati si era mostrato piuttosto fiducioso: “Vinceremo, vinceremo in Georgia”, aveva detto ai giornalisti.

(Fermo immagine di video pubblicato sull’account twitter di Raphael Warnock)