Georgia, strage sfiorata durante un torneo di golf

Durante un torneo di golf in Georgia, due alberi sono caduti mettendo a repentaglio la vita di giocatori e spettatori

(Georgia). Torneo col botto all’Augusta Masters 2023, uno dei tornei più importanti del golf professionistico maschile. A metà del secondo giro, due alberi sono caduti a causa del violento temporale in corso. Non sono stati registrati morti né feriti, ma lo spavento tra spettatori e giocatori è stato forte.

I dettagli dell’incidente

Il fattaccio è avvenuto intorno alle 16:20 dell’ora locale, all’altezza della buca 17: in quella zona dell’Augusta National c’era almeno una cinquantina di persone. Decisivo il suono della sirena che ha dato l’allarme. Sul posto sono prontamente intervenuti gli addetti alla manutenzione dell’Augusta National, che si sono occupati di mettere in sicurezza l’area. Chi ha visto la scena parla di «tragedia sfiorata» poiché un terzo albero, rallentando la caduta degli altri due pini, ha consentito alle persone di mettersi in salvo.

La testimonianza di un concorrente

Nessun ferito, ma tanto spavento. A raccontarlo anche lo spagnolo Sergio García, vincitore all’Augusta National nel 2017: «Ero alla buca 15, stavo per effettuare il secondo colpo, poi ho sentito un rumore incredibile e pensavo fosse un tuono, ma ho scoperto che si trattava di un albero che si stava spezzando. Ho udito le urla della gente, sono corso per andare a vedere cosa stesse accadendo. Si è rischiato davvero

grosso ma, fortunatamente, nessuno si è fatto male» ha raccontato lo spagnolo con la voce ancora spezzata dalla paura.