Georgina Rodriguez svela la data in cui avverrà il ritiro dal calcio del compagno Cristiano Ronaldo.

Proprio recentemente Cristiano Ronaldo ha raggiunto un importante traguardo della sua carriera: 900 gol. Eppure, i fan potrebbero assistere presto al suo ritiro: a parlarne è Georgina Rodriguez.

Georgina Rodriguez parla del ritiro dal calcio di Ronaldo

Nelle ultime puntate della serie tv Netflix intitolata Soy Georgina, la Rodriguez ha parlato del trasferimento in Arabia Saudita e del ritiro dal calcio di Cristiano Ronaldo. Proprio recentemente, il calciatore dell’Al Nassr ha raggiunto un importante traguardo, 900 gol in carriera, per cui un suo addio fa tremare i fan più accaniti.

Le parole di Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez ha sottolineato che Ronaldo è ancora molto motivato e non ha intenzione di abbandonare il calcio. “Darà sempre tutto“, ha ammesso. Eppure, il prossimo 5 febbraio compirà 40 anni, quindi il ritiro si fa sempre più vicino. La donna ha dichiarato:

“Quando la gente mi chiede quando Cristiano si ritirerà, io mi dico che potrebbe ritirarsi a 50 anni“.

Se così fosse, CR7 appenderebbe le scarpette al chiodo tra 10 anni.

Georgina Rodriguez: il trasferimento in Arabia Saudita

Sempre nel corso delle ultime puntate di Soy Georgina, la Rodriguez ha parlato anche del trasferimento in Arabia Saudita. Strano ma vero, è stata molto felice di trasferirsi a Riyadh: