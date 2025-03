Gérard Depardieu, il celebre attore francese coinvolto nello scandalo #MeToo, è sotto processo a Parigi. All’arrivo in tribunale, è stato accolto da una protesta femminista, con slogan come “Ne toccate una? Reagiamo tutte”. Su di lui pendono accuse gravi.

Processo Gerard Depardieu, in tribunale per la prima udienza

Oggi l’attore è arrivato al tribunale di Parigi per la prima udienza, dove è stato accolto da una manifestazione di femministe. È rimasto in silenzio, mentre il suo legale, Jérémie Assous, ha sostenuto che tutte le accuse rivolte al suo assistito sarebbero infondate. Ha inoltre affermato che Depardieu non intende semplicemente raccontare la propria versione dei fatti, ma vuole far emergere la verità, sottolineando come numerosi elementi dimostrerebbero l’infondatezza delle accuse.

Secondo Assous, l’attore ha sempre negato ogni accusa e non ha mai ammesso alcuna forma di aggressione, mentre finora sarebbe stata riportata solo la versione delle presunte vittime. Il legale ha espresso la convinzione che il quadro probatorio, inizialmente ritenuto schiacciante, si trasformerà in un elemento a favore di Depardieu. Tuttavia, in merito agli insulti a sfondo sessuale, ha riconosciuto che l’attore utilizza spesso un linguaggio estremamente volgare e talvolta si lascia andare a espressioni eccessive.

L’udienza, inizialmente prevista per ottobre, era stata rinviata a causa dell’assenza di Depardieu, giustificata dal suo legale per problemi di salute legati a un intervento al cuore e al diabete. Per lo stesso motivo, le udienze attuali non potranno superare le sei ore, con pause di 15 minuti quando necessario, il che potrebbe allungare i tempi del processo.

Processo Gerard Depardieu, in tribunale per la prima udienza: le gravi accuse

Depardieu è accusato da due donne, rispettivamente un’arredatrice di 54 anni e un’assistente alla regia di 34 anni, di aggressione sessuale, molestie sessuali e abusi avvenuti durante le riprese del film Les Volets verts di Jean Becker.

Si tratta della prima volta in cui Depardieu viene processato per accuse di violenza sessuale. In passato, oltre 20 donne lo avevano accusato pubblicamente o attraverso denunce formali di cattiva condotta, ma nessun altro caso è mai giunto in tribunale, spesso per mancanza di prove o per prescrizione.

In un caso distinto, l’attrice francese Charlotte Arnould lo ha accusato di due stupri che sarebbero stati commessi nell’agosto 2018. Nel 2020, l’attore è stato formalmente incriminato per stupro e violenza sessuale in relazione a questa vicenda e, nell’agosto 2024, i pubblici ministeri hanno richiesto il rinvio a giudizio, sebbene il giudice non abbia ancora preso una decisione.

Nell’ottobre 2023, in una lettera aperta pubblicata su Le Figaro, Depardieu ha negato ogni accusa, dichiarando di non aver mai abusato di una donna.