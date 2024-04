A Wangen im Allgäu nello stato di Baden-Württemberg, nel sud della Germania, una bambina di quattro anni è stata accoltellata da un uomo di 34 anni in un supermercato: la piccola è stata portata in ospedale con ferite gravi. L’aggressore è stato arrestato senza opporre resistenza, non sono ancora noti i motivi che lo hanno portato a compiere questo gesto. La polizia, nelle prossime ore, fornirà maggiori informazioni sulla vicenda.

Leggi anche: Fulmine colpisce un campo da calcio in una scuola giapponese: ragazzi in ospedale

Bimba di quattro anni accoltellata in un supermercato: le sue condizioni

La bambina di quattro anni è stata subito portata in ospedale, dove è stata operata e adesso si trova ricoverata in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta a Wangen im Allgäu nello stato di Baden-Württemberg. La Dpa ha riportato la notizia, aggiungendo che non sono chiare le motivazioni dell’aggressore. La polizia ha spiegato che, nelle prossime ore, fornirà ulteriori informazioni in merito alla vicenda.

Arrestato l’aggressore

L’aggressore è stato arrestato senza opporre resistenza: il 34enne sarebbe stato disarmato da un uomo che si trovava all’interno del supermercato e che ha dato l’allarme.

Leggi anche: Russia, proseguono le indagini sull’attentato a Mosca: “I mandanti non ne trarranno vantaggio”