Germania, genitori rinchiudono la figlia nello scantinato per giorni: morta bimba di 3 anni

Genitori chiudono la figlia di 3 anni in uno scantinato per giorni, in Germania. La piccola è morta, soffocata dal suo vomito. I genitori sono stati arrestati.

Due genitori hanno chiuso la figlia nello scantinato e la piccola, di soli 3 anni, è morta soffocata dal suo stesso vomito. In seguito si sono sbarazzati del corpo gettandolo in un fiume. Sascha Wensing, 40 anni, e la moglie Maja Wensing, 39 anni, sono stati arrestati per la morte della loro figlia a Dinslaken, in Germania. Sono finiti sotto inchiesta anche sette operatori socio-assistenziali.

La bambina era stata chiusa nello scantinato per giorni. I genitori le lasciavano lo stretto indispensabile da mangiare. Mentre consumava del porridge, la piccola si è sentita male ed è morta soffocata nel suo vomito, senza nessuno che l’aiutasse. Quando la coppia si è accorta di quanto accaduto, ha gettato il corpo in un fiume. Dalle indagini è emersa la responsabilità dei servizi sociali, accusati di non essere intervenuti dopo essere stati informati di un possibile caso di abbandono di minori.

Germania, genitori rinchiudono la figlia nello scantinato per giorni: le indagini

La coppia aveva ricevuto un controllo a casa da parte dei servizi sociali, ma non erano stati presi provvedimenti. Secondo quanto riportato dai media, la polizia ritiene che i suoi genitori l’abbiano lasciata per rinchiusa per giorni prima che morisse. Inizialmente è stato arrestato il padre della bambina e qualche giorno dopo la madre. Gli altri due figli della coppia sono stati presi in custodia.