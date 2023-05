La Germania in recessione 'tecnica': Pil in calo dello 0,3% nei primi tre mesi dell’anno rispetto al trimestre precedente

Germania in recessione durante l’inverno, con il prodotto interno lordo in calo dello 0,3% nei primi tre mesi dell’anno rispetto al trimestre precedente. E sui consumi pesa l’inflazione

Pil, due trimestri negativi di fila

L’economia tedesca ha registrato una recessione durante l’inverno, con il Pil in diminuzione dello 0,3% nel primo trimestre dell’anno rispetto al trimestre precedente. Questi dati sono stati comunicati dall’Ufficio federale di statistica Destatis. Inizialmente, nelle prime stime, si ipotizzava una stagnazione dell’andamento economico nel primo trimestre.

“Dopo che il Pil era già scivolato in territorio negativo alla fine del 2022, l’economia tedesca ha così registrato due trimestri negativi di fila” ha infatti affermato Ruth Brand, presidente di Destatis.

Germania in recessione “tecnica”

Secondo gli economisti, quando la produzione economica registra una diminuzione per due trimestri consecutivi, si parla di recessione tecnica.

Rispetto al primo trimestre del 2022 la contrazione è stata dello 0,5% rispetto al +0,8% mentre le stime prevedevano un calo più contenuto (-0,1%).

Evitato lo scenario della carenza di gas

Tuttavia, ciò non implica necessariamente che l’intero anno sia negativo dal punto di vista economico. Grazie soprattutto a un inverno mite in Germania, non si sono verificati i peggiori scenari, come la carenza di gas, che avrebbe avuto conseguenze significative sull’economia. Tuttavia, i consumi privati non sono stati in grado di sostenere l’economia, a causa degli alti tassi di inflazione.