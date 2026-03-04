Gessica Disertore, nuove domande su Garlasco e il caso Rogoredo nel programma di Rai 3

La trasmissione Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli, torna in onda mercoledì 4 marzo alle 21.20 su Rai 3 con una puntata che mette al centro tre vicende dalle implicazioni complesse. I servizi uniscono ricostruzioni forensi, testimonianze familiari e materiale audio-video che tornano a sollevare domande sulle versioni ufficiali dei fatti.

La morte di Gessica Disertore: un’ipotesi che non convince la famiglia

Il primo servizio è dedicato a Gessica Disertore, la giovane chef impiegata su una nave da crociera. Ai genitori arriva la notizia che la figlia si sarebbe tolta la vita, ma il nucleo familiare rifiuta l’archiviazione della vicenda. Le analisi medico-legali indicano la presenza di una dose significativa di fentanyl, un oppioide potente che, a certe concentrazioni, provoca uno stato di marcata sedazione e incapacità motoria. Questo elemento suscita una domanda centrale: se Gessica era in condizioni tali da non poter muoversi, come si può spiegare il presunto gesto volontario?

Perché il fentanyl complica le conclusioni

L’attenzione si concentra sulle implicazioni della presenza di fentanyl nel corpo della vittima: l’azione depressiva sul sistema nervoso può rendere impossibile qualsiasi movimento volontario e alterare la percezione della realtà. Gli esperti intervistati in studio chiariscono che una dose eccessiva di oppioidi può indurre uno stato di incoscienza, rendendo difficile sostenere una dinamica autodistruttiva autonoma senza l’intervento di terzi o fattori esterni. I familiari chiedono perciò ulteriori accertamenti e non danno per chiusa la vicenda.

Il caso Garlasco rivisitato: consulenze e una modifica della scena del crimine

La puntata prosegue con un aggiornamento sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Negli anni si sono susseguite perizie e relazioni: ogni consulente contribuisce a rimettere in discussione elementi della scena del crimine e a proporre ricostruzioni alternative. La trasmissione ripercorre le fasi processuali e tecniche che hanno portato a riscrivere alcuni dettagli della dinamica, mettendo in luce come l’interpretazione delle prove possa cambiare a seconda del metodo peritale utilizzato.

Il ruolo della madre di Chiara Poggi nelle fasi iniziali

Un episodio emotivamente significativo riguarda l’atteggiamento della mamma di Chiara nei confronti di Alberto Stasi nei primi giorni dopo il fatto. Stando alle testimonianze raccolte, la madre si sarebbe in un primo momento schierata dalla parte di Stasi, offrendogli consolazione e parole di vicinanza anche telefoniche. Successivamente, però, il suo atteggiamento muta: la trasmissione indaga i motivi di questo cambiamento e richiede spiegazioni su quando e perché sia venuta meno quella posizione di protezione iniziale.

Il caso Rogoredo e l’audio che provoca nuove domande

Infine, Chi l’ha visto? affronta il caso dell’agente Cinturrino e dell’omicidio di Rogoredo. Viene trasmesso un audio, accompagnato da immagini, nel quale si ascolta l’assistente capo mentre prende dei soldi dalla cover del cellulare di un ragazzo tunisino fermato. Molti telespettatori hanno percepito la parola “droga” tra le frasi ascoltate, e la redazione annuncia che manderà in onda il video e l’audio ripulito per chiarire il contesto.

Chi ha detto “Mettila da parte” e cosa significava?

Tra gli elementi contestati c’è una frase che molti hanno identificato come “Mettila da parte“. La trasmissione si interroga su chi abbia pronunciato queste parole e a quale oggetto o concetto si riferisse: denaro, sostanze sequestrate o altro? L’analisi dell’audio e la comparazione con il filmato originale sono presentate per capire se la sequenza sia stata interpretata correttamente o se nasconda altri significati che possano incidere su responsabilità e ricostruzioni.

La puntata del 4 marzo di Chi l’ha visto? combina elementi tecnici e umani: dall’esame delle tracce biologiche nel caso di Gessica, alle perizie che rivedono la scena di Garlasco, fino all’analisi forense di audio e video relativi a Rogoredo. In ogni segmento emerge l’importanza di una lettura critica delle prove e della necessità di approfondimenti quando permangono dubbi. La trasmissione invita chiunque abbia informazioni utili a contattare la redazione, ribadendo il valore della collaborazione civile per chiarire fatti complessi e restituire verità alle famiglie coinvolte.