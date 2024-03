Alessio Falsone ha esagerato ancora una volta con Perla Vatiero. Questa volta ad intervenire è stata la mamma di Mirko Brunetti. La ragazza verrà messa al corrente di quanto accaduto dentro e fuori la casa del GF?

GF, Alessio esagera con Perla: interviene la mamma di Mirko

Nelle ore scorse, i maschietti del GF hanno trascorso qualche ora in suite. Tra una chiacchierata e l’altra, Alessio Falsone ha ancora una volta esagerato con Perla Vatiero. Il ragazzo, commentando l’avventura della coinquilina a Temptation Island, ha usato parole poco lusinghiere. Ad intervenire, questa volta, è stata la mamma di Mirko Brunetti.

GF: cosa ha detto Alessio su Perla?

Chiacchierando con gli altri maschi del GF, Alessio ha fatto qualche commento too much sul corpo di Perla. Pensando alla sua avventura a Temptation Island, Falsone ha sottolineato che in quel programma era “un animale“. Adesso ha messo su qualche chilo, ma resta un “missile“. Poi, appena uscirà dal GF tornerà ad essere “un animale” come ai tempi del programma delle tentazioni. Non solo, ha dichiarato che se nella Casa ci fossero stati altri 5 ragazzi del suo calibro o di quello di Sergio D’Ottavi uno di loro sarebbe riuscito a baciare Perla.

GF: le parole della mamma di Mirko

Le parole di Alessio su Perla non sono piaciute ai fan del GF, in primis alla mamma di Mirko Brunetti. La suocera della Vatiero, via social, ha dichiarato:

“Se fossi un uomo sarei indignato con i miei simili dopo aver ascoltato i commenti gratuiti e poco eleganti verso delle donne come fossero un oggetto. Ma che messaggio sta passando? Da donna sono veramente disgustata“.