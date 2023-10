GF, Anita prende una decisione su Vittorio: cede o rifiuta?

Nell’ultima puntata del GF, Vittorio Menozzi ha confessato di essere interessato ad Anita Olivieri. La gieffina è apparsa lusingata, ma nelle ultime ore ha preso una decisione che ha spiazzato i fan del reality.

Vittorio Menozzi ha rifilato un palo ad Heidi Baci e si è detto maggiormente attratto da Anita Olivieri. Questa volta, però, a prendere il due di picche è lui. La concorrente del GF, pur sentendosi lusingata, ha ammesso che tra lei e il compagno d’avventura non ci potrà mai essere nulla. I motivi sono due: la persona che la sta aspettando fuori e la mancanza di attrazione nei confronti di Vittorio.

Parlando con alcuni concorrenti del GF, Anita ha dichiarato:

“Ora la testa io non ce l’ho per nulla. Quando uscirò capirò cosa fare con il ragazzo fuori. Secondo me lui ancora mi piace, però non so se sono innamorata. Per questo quando uscirò vedrò cosa fare e deciderò come agire. Se lui adesso che io sono qui sta facendo cose con altre allora è già una dimostrazione e poi chiuderemo. Certo, se non avessi avuto questa situazione, forse qui dentro mi sarei divertita di più e sarei stata anche più spensierata. Io non posso buttarmi in nulla avendo una situazione fuori. Poi c’è da dire che se uno si prende una sbandata si lascia andare, ma a me non succede qui. No, non c’è nessuno che mi smuove nulla. Vittorio? No ma dai, per nulla. Lui non è il mio tipo, proprio distante. Lui è lontanissimo da me”.