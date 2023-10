Nella notte, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono abbandonati a qualche tenerezza sotto le coperte. Anche se il GF ha scelto di non mostrare le immagini, i concorrenti li hanno derisi, facendo intendere quanto accaduto in camera da letto.

GF: Beatrice e Garibaldi sotto le coperte

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, considerando che lei è in nomination, hanno deciso di scambiarsi qualche coccola in più sotto le coperte. La regia del GF ha mostrato soltanto qualche attimo delle loro tenerezze, poi ha optato per la privacy. Anche se le telecamere non ci hanno deliziato con le immagini, a far capire quanto accaduto tra i due gieffini sono stati i concorrenti.

GF: i concorrenti sparlano di Beatrice e Garibaldi

Al GF i concorrenti dormono tutti nella stessa stanza, ma alcuni di loro hanno preferito non disturbare Beatrice e Garibaldi. Mentre Grecia, Arnold e Fiordaliso hanno lasciato loro la giusta intimità, gli altri gieffini hanno prima sbirciato, poi sparlato. Dopo circa due ore che la Luzzi e Giuseppe erano in intimità, l’attrice si è alzata dal letto ed è andata in bagno per sciacquarsi la bocca. Questo piccolo particolare ha fatto nascere una serie di battute stupide e fuori luogo. Letizia e Anita sono scoppiate a ridere, poi sono andate a raccontare tutto a Samira.

anita scusami ma ridi per cosa? per una donna che ha trovato una persona che la fa stare bene? che le scalda il cuore?

sei invidiosa amo??????#grandefratello #BEABALDI pic.twitter.com/9pETncAlVC — Pietro | ❤️‍🩹 (@trasilenzixalex) October 11, 2023

Le battute squallide di Anita e Letizia

“Lo sappiamo tutti cosa sta succedendo di là, lei si alza dal letto e pensi che dovrà fare pipì, e invece…“, ha esordito Anita. Poi, imitando Beatrice che si sciacqua la bocca ha esclamato:

“Vabbè dai, l’alito pesante di notte ci sta eh. Non c’è niente di male, lo facciamo per ridere”.

Samira, fortunatamente, ha replicato: “Siete due cretine“. Le allusioni di Anita, chiare anche ad un bambino, hanno fatto infuriare i fan. Su Twitter fioccano commenti che suonano così: “Comunque ci sono modi e modi per fare ironia. Lei passa proprio da bulletta“, oppure “Ma cosa insinuano? Controllano pure se Beatrice sia andata in bagno o meno, pur essendo si tratta di privacy. Fanno tutte le moraliste per sfottere una donna, davvero un cattivo esempio“, o ancora “Cioè ci rendiamo conto che qui da parte di Anita manca proprio la solidarietà femminile? Invece di essere contenta per Bea la deride e la prende in giro facendo dei riferimenti volgari”.