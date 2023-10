Dopo aver passato un po’ di tempo insieme l’uno al fianco dell’altra in giardino, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono scambiati un bacio in bocca all’interno della casa del Grande Fratello.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: bacio al Grande Fratello

Nell’ultima settimana i due concorrenti avevano evidentemente sviluppato un feeling molto speciale e avevano palesato il loro interesse reciproco. Quest’attrazione si è alla fine concretizzata in un bel bacio che i due si sono scambiati nel pomeriggio di oggi, sabato 7 ottobre, mentre l’attrice si trovava dentro la vasca da bagno.

Mentre all’interno della casa passava in sottofondo la celebre canzone A mano a mano di Rino Gaetano Giuseppe si è avvicinato a Beatrice, abbracciandola e poi avvicinadosi teneramente a lei per baciarla sulle labbra.

Manco due orette da casa torno e trovo Beatrice Luzzi che ha baciato Garibaldi lei quest’anno ha deciso di prendersi tutto proprio tutto #GrandeFratello pic.twitter.com/XVt2Poaart — Il regno di Soleil (@regno_disoleil) October 7, 2023

I coinquilini reagiscono al momento

Ad assistere al romantico siparietto è stato Massimiliano Varrese, che ha poi commentato con Giuseppe: “Sono rimasto così!”. Ciro, rivolgendosi all’attrice, ha poi aggiunto: “Auguri Bea, ci volevi tu per sbloccarlo. Il Grande Fratello è tuo, hai fatto tutto tu”. La diretta interessata ha poi commentato il fatto, divertita, dicendo: “E non fosse stato per me non sarebbe successo. Però senza lingua che bacio è?”. “Assurdo però, ci avete spiato?”