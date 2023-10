Grande Fratello, Signorini su Beatrice Luzzi: "È sempre più sola"

In questa nuova puntata del 5 ottobre, sono stati accesi nuovamene i fari su Beatrice Luzzi. Varrese: "Mi sento in imbarazzo per lei"

La puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 5 ottobre si è aperta ancora una volta su una polemica. Beatrice Luzzi è stata presa di mira da tutti (o meglio quasi) i coinquilini della casa. “Beatrice sei davvero così o ti sei messa in testa di far saltare i nervi a tutti?”, sono state le parole dell’opinionista Cesara Buonamici.

Signorini, Beatrice Luzzi contro tutti nella casa

Il conduttore ha dato il via alla puntata evidenziando che il televoto non sarebbe stato “come gli altri “Altro aspetto affrontato è il fatto che tra Beatrice e Massimiliano non scorra buon sangue, tanto da definire quest’ultimo “individualista e sta facendo un gioco molto sporco nei miei confronti. Possibile che non abbia niente da fare che farmi la guerra?”. Su Massimiliano ha inoltre ipotizzato che quest’ultimo potesse provare dell’invidia perchè non è apparso sulla rivista “Tv Sorrisi e Canzoni”: “È un atteggiamento puerile e infantile. Io non sto qua a sciorinare la mia rassegna stampa“.

Fiordaliso: “Beatrice è una donna spigolosa”

Chiusa la parentesi con Massimiliano, sono stati puntati i fari sugli asti tra Beatrice e gli altri concorrenti. Fiordaliso ha definito l’attrice “una donna spigolosa. È lei che è contro tutti, non tutti contro lei”, mentre Alex Schwazer ha ammesso: “Sono stato io il primo a dirle di chiedere scusa“. Il conduttore a quel punto ha osservato: “Non ho chiesto questo, perché non deve farlo se pensa di avere ragione, ma di resettare“.