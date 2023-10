Prima lite di coppia al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Ad aver iniziato la discussione è stata l’attrice, ma possiamo dire che ha ragione da vendere.

E’ passato solo qualche giorno da quando Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno iniziato a flirtare al GF. Quello che doveva essere solo uno scherzo ai danni degli altri concorrenti, si è trasformato in qualcosa in più, tanto che sono arrivati anche al bacio. Nelle ultime ore, però, è scoppiata la prima lite di coppia.

Garibaldi, appena si è reso conto che Beatrice era un po’ distante, le ha chiesto quale fosse il motivo. La Luzzi ha dichiarato: “Non puoi solo chiedere, è troppo facile, capisci?“. Il bidello ha replicato: “Ho sbagliato?“. L’attrice, a questo punto, ha cercato di essere più chiara:

“Ancora, la stessa impostazione. Quando cambi impostazione vieni da me. Aspetto pure qualche giorno, ma non puoi farmi domande perché è falso, è retorico quello che stai facendo. Se hai qualcosa da dire me lo dici, ma non puoi venire a chiederlo a me”.