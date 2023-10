Anche se ha un flirt in corso con Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi ha confessato di essere interessato a Samira Lui. Strano ma vero, Massimiliano Varrese ha preso le difese dell’attrice.

GF: Garibaldi confessa l’interesse per Samira Lui

I dubbi sul flirt tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi aumentano sempre di più. Nelle ultime ore, il bidello calabrese ha candidamente ammesso di essere interessato a Samira Lui. Parlando con Ciro Petrone, Vittorio Menozzi e Massimiliano Varrese ha vuotato il sacco. Strano ma vero, l’attore ha preso le difese della sua acerrima nemica.

GF: a che gioco sta giocando Garibaldi?

E’ stato Ciro a mettere Garibaldi spalle al muro. Giuseppe, pur non ammettendo a parole il suo interesse per Samira Lui, ha fatto una smorfia che lascia poco spazio a dubbi. Non a caso, Massimiliano ha espresso preoccupazione per Beatrice.

Massimiliano preoccupato per Beatrice

Davanti all’interesse di Garibaldi per Samira Lui, Massimiliano ha esclamato:

“Secondo me Bea prende una tranvata. Si affeziona. Era nata come un gioco, invece adesso a lei piace. Per lei però è difficile, ha comunque due figli a casa. Anche se non sta facendo nulla di male, anzi”.

Il video della confessione di Giuseppe, neanche a dirlo, è diventato virale. I fan, ovviamente, si sono schierati con Beatrice.