La prima coppia del GF, formata da Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, non convince nessuno. Nelle ultime ore, il bidello calabrese è stato smascherato da alcuni compagni d’avventura: ecco cosa ha confessato in magazzino.

A distanza di un mese dall’inizio del GF, nel loft di Cinecittà è nata la prima coppia. Stiamo parlando di Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, che si sono scambiati anche qualche timido bacio sulle labbra. La loro unione, però, non convince né i concorrenti né tantomeno i telespettatori. Il bidello calabrese, consapevole dello scetticismo dei coinquilini, ha più volte dichiarato di essere sinceramente interessato all’attrice. Eppure, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare ed è stato smascherato.

Massimiliano Varrese, parlando con alcuni compagni del GF, ha fatto intendere che Garibaldi gli ha confessato che con Beatrice sta solo giocando. L’attore ha anche fatto una previsione: “Secondo me lei prenderà una tranvata, una bella batosta. A lei adesso piace davvero lui”.

Anita Olivieri ha aggiunto altra carne sul fuoco, rivelando cosa ha detto Giuseppe in magazzino:

“Eravamo in magazzino e ha detto ‘io se entra una ragazza lunedì faccio il panico’. Sì ha proprio detto che se arrivano altre ragazze succede un macello. Io penso che lei stia iniziando a stressarlo. Magari gli mette le ansie e lui si sta stufando. Questa storia c’è solo da tre giorni alla fine ricordiamocelo. A lui sta pesando questa situazione. Lei però è molto presa secondo me, però non penso che la cosa vada avanti e quello che ho sentito me lo conferma”.