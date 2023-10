Grande Fratello, Beatrice attratta da Garibaldi: "Ho un debole per la Calabria"

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha ammesso di essere attratta da un concorrente, ma non ha fatto il suo nome. Adesso l’attrice ha deciso di venire allo scoperto, rivelando che si tratta di Giuseppe Garibaldi.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Ciro Petrone ha provocato Beatrice Luzzi, fino a farle ammettere di essersi presa una pseudo-cotta per un concorrente. L’attore napoletano ha fatto il nome di Marco Fortunati, ma lei ha negato. A questo punto, Alfonso Signorini ha tirato in ballo Massimiliano Varrese, ma l’attrice ha replicato che non è lui il fortunato. Nelle ultime ore, Beatrice ha vuotato il sacco: si tratta di Giuseppe Garibaldi.

La confessione di Beatrice Luzzi

Mentre era in piscina con alcuni compagni d’avventura del Grande Fratello, tra cui Ciro, Beatrice ha confessato:

“Lo trovo un ragazzo molto generoso, coraggioso e con un bel fisico, sportivo. Poi effettivamente ho un debole per la Calabria”.

La Luzzi, quindi, si sarebbe presa una pseudo-cotta per Garibaldi.

Beatrice Luzzi: la cotta per Garibaldi è un bluff?

Il fatto che Beatrice sia attratta da Giuseppe ha lasciato tutti perplessi. Possibile che la Luzzi e Garibaldi si siano accordati per prendere in giro Ciro? E’ assai probabile, visto che sui social gira un video che vede l’attrice scherzare con il bidello calabrese sulle reazione di Petrone alla sua confessione.