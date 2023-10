Ancora una notte di tensione nella casa del Grande Fratello. Appena i riflettori della diretta si sono spenti, Massimiliano Varrese si è scagliato contro Beatrice Luzzi. Questa volta, il motivo del contendere è un letto.

Grande Fratello: Massimiliano contro Beatrice nella notte

Continuano gli scontri tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Appena si è conclusa l’ultima puntata del Grande Fratello è bastato un niente a far scattare nuovamente l’attore. La collega ha chiesto di poter cambiare letto perché, dopo una settimana di tugurio, ha bisogno di riposare bene. Una richiesta che ha messo in difficoltà diversi concorrenti, tra cui Alex. Varrese, ovviamente, ne ha approfittato per scagliarsi contro Beatrice.

Massimiliano provoca Beatrice

Appena la Luzzi ha chiesto di poter cambiare letto, Massimiliano ha perso le staffe:

“Mi fai una cosa? Non mi parlare più! Sono giorni che mi punzecchi e non ne posso più. Tu devi fare finta che io non esista qui dentro”.

Beatrice ha replicato:

“Ma chi parlava con te? Stavamo parlando di cose mie e non c’entravi nulla!”.

In effetti, la Luzzi non stava parlando con Varrese. Appena l’attrice si è allontanata, il collega ha dato il meglio di sé.

Sta facendo tutto da solo, questo atteggiamento sfiora il patologico. Curate il guru e la sua ossessione. Ma se non stava parlando con lui che si mette in mezzo a fare? Ma sta fuori #GrandeFratello pic.twitter.com/6yDzYZJq9m — Mart🤍☀️ (@MartinaDnd) October 3, 2023

Lo sfogo di Massimiliano

Parlando con Garibaldi, Massimiliano ha dato il via alla sua invettiva contro Beatrice:

“Ma questa cosa vuole dopo quattro settimane? Ma la smettesse che è ridicola! Dai basta non ne posso più mamma mia oh. Sono quattro giorni che mi punzecchia ogni giorno e poi fa finta che non è vero. Per carità di Dio. Non mi deve più rivolgere la parola, a me lei non mi deve proprio parlare. Mi deve lasciare in pace. Lo fa perché gli fa comodo. Lo fa perché vive di luce riflessa. Lei è una faina e adesso mi azzittisco che è meglio. Sta giocando sporco e sta recitando un ruolo”.