Grande Fratello: lo scontro tra Massimiliano e Beatrice è pilotato?

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha dato ampio spazio allo scontro tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, i due sarebbero pilotati dagli autori.

Secondo la pagina Twitter Agent Beast, che lancia indiscrezioni sul Grande Fratello, lo scontro tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi è pilotato dagli autori. Si legge:

“È stato deciso , lo scontro Varrese Beatrice dovrà andare avanti ancora per molto”.

Ovviamente, si tratta di un’indiscrezione da prendere con le pinze. Non abbiamo alcuna certezza, infatti, che questa sia la realtà dei fatti.

Non solo lo scontro tra Massimiliano e Beatrice, sembra che gli autori del Grande Fratello abbiano pilotato anche il secondo posto al televoto di Giselda Torresan. Sempre Agent Beast ha cinguettato:

Un’ultima indiscrezione interessante riguarda sempre Massimiliano. Sembra che Varrese verrà messo spalle al muro sul suo rapporto con le donne. Si legge:

“Rapporto donne Varrese, questo è un aspetto che in molti conoscono ed è un qualcosa che potrebbe emergere successivamente. Dicono di lui che è una persona che non abbia un buon rapporto con le donne, l’idea con il dovuto distacco e di far rievocare al pubblico un po’ Daniele”.