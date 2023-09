Da tempo, ormai, si parla di un imminente ingresso di Giampiero Mughini al Grande Fratello. Eppure, i giorni passano e il giornalista non ha ancora varcato la porta rossa. Quando entra in Casa? Finalmente abbiamo una data.

Grande Fratello: quando entra Giampiero Mughini?

Giampiero Mughini diventerà presto un concorrente del Grande Fratello 2023. Il giornalista sarebbe dovuto entrare in gioco settimane fa, ma ha dovuto rimandare l’ingresso a causa di alcune problematiche di salute. Alfonso Signorini ha scherzosamente detto che, prima di varcare la porta rossa, deve fare “un tagliando“, ma non ha aggiunto altri dettagli. Sono passati giorni, ma di Mughini sembrano essersi perse le tracce. La domanda, quindi, sorge spontanea: quando entra in Casa?

Ecco quando entra in Casa Giampiero Mughini

A rivelare la data del suo ingresso al Grande Fratello è stato lo stesso Giampiero. Intervistato dal Corriere della Sera, ha confessato:

“Entro nella casa tra un paio di settimane. Senza cellulare e senza orologio. Porto la mia salsa per condire quella pietanza”.

Mughini, quindi, dovrebbe entrare in gioco tra giovedì 5 e lunedì 9 ottobre.

Perché ha accettato il Grande Fratello?

Giampiero ha spiegato di aver accettato di diventare concorrente del Grande Fratello sia per soldi per che per altro. Ha dichiarato: