Il figlio di Beatrice Luzzi, Valentino, è tornato a sfogarsi sui social. Dopo aver visto l’atteggiamento di Giuseppe Garibaldi nei confronti di sua madre, il ragazzo ha perso la pazienza.

Valentino, figlio maggiore di Beatrice Luzzi, continua a sostenere sua madre al GF. Nell’ultima puntata del GF, il ragazzo è rimasto “sgradevolmente sorpreso” dall’atteggiamento di Giuseppe Garibaldi e di altri concorrenti e non ha avuto timore di dire la sua.

Il figlio di Beatrice Luzzi ha esclamato:

Neanche a dirlo, i fan del GF si sono schierati con il pargolo dell’attrice.

Lo sfogo di Valentino è arrivato dopo che mamma Beatrice, durante l’ultima diretta del GF, si è scagliata contro Giuseppe Garibaldi. La Luzzi ha tuonato:

“Tu hai detto delle falsità. Sei una persona cattiva e non devi mai più parlare di me e di quello che faccio. Hai detto a tutti che manipolo Vittorio e che dico agli altri chi votare. Invece stasera hanno mostrato le prove che io ho solo chiesto a Vitto come mai non ti aveva votato. La mia era una domanda ad un amico, perché so che lui vota in base a quello che vede e in quell’occasione erano uscite delle cose tue spiacevoli. Al massimo sei tu che manipoli e l’hai fatto andando in giro dagli altri a raccontare falsità. Basta non voglio nemmeno sentirti smettiamola proprio di parlarci che è meglio. Non sopporto nemmeno la sua tonalità della voce, così sgraziata. Non devo più parlare di te? Ma io non ne parlo, basta così, comincia tu a non nominarmi”.