Grande Fratello, Perla in lacrime

Perla Vatiero è senza ombra di dubbio una delle più grandi protagoniste di questo Grande Fratello. Le ultime ore non sono state semplici per la concorrente tant’è che ha cercato di isolarsi dal resto della casa andando in piscina. Inutile dire che non sono mancate nemmeno le lacrime per Perla. La giovane gieffina ha provato a nascondere le lacrime sotto una coperta. Ad un certo punto, Sergio e Greta hanno intuito che la compagna stesse male e Letizia Pretis è intervenuta andando da lei.

Perla Vatiero si sfoga con Letizia

All’arrivo dell’amica, Perla ha semplicemente detto che si stava sfogando un po’. Letizia ha cercato di consolare e sostenere la Vatiero dicendo anche che dovrebbe fare un po’ ordine all’interno della sua testa perché le emozioni che sta provando ultimamente sono molto contrastanti. Con tutte queste difficoltà è normale avere un momento di sconforto.

GF, cosa farà Perla Vatiero?

Il discorso di Letizia a Perla è andato avanti a lungo. La Pretis ha consigliato alla sua amica di pensare di più a se stessa in quanto la vita è sua. A questo punto che cosa deciderà di fare Perla Vatiero? Lo scopriremo molto presto…