GF, Sergio censurato in un momento bollente: parla una persona che lavora dietro le quinte.

Sergio D’Ottavi è stato pizzicato durante un momento di autoerotismo. Il GF non ha potuto fare altro che applicare la censura, ma l’avvenimento ha subito attirato l’attenzione dei fan.

A lanciare l’indiscrezione sul momento bollente di Sergio D’Ottavi al GF è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha ricevuto una segnalazione da parte di una fan che, a quanto pare, lavora dietro le quinte del reality più spiato d’Italia. Ovviamente, il concorrente è stato prontamente censurato.

L’indiscrezione su Sergio censurato dal GF

La segnalazione ricevuta da Deianira Marzano recita:

“Stanotte sotto le coperte Sergio stava facendo un solitario ed è stato scoperto perché lo faceva nel sonno e faceva strani versi. Ovviamente la diretta è stata staccata. Comunque non è il primo ti posso dire per esperienza che lavoro dietro la camera sono anni che accade”.

GF: il momento bollente di Sergio fa sorridere i fan

L’aneddoto sul momento bollente di Sergio al GF è diventato virale in un lampo. Qualcuno si è scandalizzato parlando di “edizione peggiore di sempre“, mentre altri hanno fortunatamente compreso che l’autoerotismo non è niente di tanto sconvolgente. Di certo, questo argomento non verrà trattato nella prossima puntata del reality.