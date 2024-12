La nuova puntata del Grande Fratello, in onda stasera 2 dicembre, promette colpi di scena. Nelle ultime ore, uno scontro tra Helena e gli altri concorrenti ha infuocato gli animi, con i telespettatori che segnalano comportamenti inaccettabili da parte di Shaila Gatta e Luca Giglioli. La richiesta di espulsione è forte: quale sarà la decisione della produzione?

Espulsione per Shaila Gatta al GF: la richiesta dei telespettatori

Sui social è in tendenza l’hashtag #fuorishaila, dopo che la concorrente ha pronunciato una frase inopportuna nei confronti di Helena Prestes durante la cena del Ringraziamento:

“Che ca**o ridi? Perché hai scritto una lettera a Lorenzo? È il mio compagno! Ti nascondi dietro queste storie strappalacrime che racconti dalla mattina alla sera. Sei finta“.

Poi, ha aggiunto:

“Piccola giocatrice languida dal c****** peloso. Ti rode il cu**. Sei una contraddizione continua, sei falsa. Non so quale cultura abbiate in Brasile, ma tu vuoi solo dare fastidio”.

A questo punto, i telespettatori non ci stanno e sui social scrivono: “Shaila merita l’espulsione!“, e “Sarebbe stupendo un’eliminazione a tre: Shaila, Lorenzo e Giglio”.

Grande Fratello: il pubblico chiede l’espulsione di Luca Giglioli

Oltre a Shaila Gatta, il popolo del web chiede anche l’espulsione di altri concorrenti. Tra questi, il parrucchiere toscano Giglio, finito nel mirino per le parole forti rivolte a Helena durante uno scontro. Il conflitto tra i due risale alla diretta di lunedì 25 novembre, quando il ragazzo aveva criticato duramente l’atteggiamento ‘incoerente’ della modella brasiliana.

“Non mi interessa se non sta bene, vai fuori e vai a fare una cura. Qua non ti voglio. Devo continuare a scusarti perché non stai bene?”.

Poi, la frase che ha scatenato la reazione del web:

“La metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere da sola”.

Migliaia di utenti chiedono la squalifica, ma cosa deciderà il Grande Fratello? La produzione non potrà far finta che nulla sia accaduto. Non ci resta che attendere stasera per scoprirlo.