GF: Signorini svela perché non sono stati presi provvedimenti

Tramite le pagine del settimanale Chi, Alfonso Signorini ha spiegato perché al GF non sono stati presi provvedimenti nei riguardi di alcuni concorrenti. Ovviamente, si parla della reazione che determinati gieffini hanno avuto nei riguardi del lutto di Beatrice Luzzi.

Una lettrice del settimanale Chi ha scritto una lettera accorata ad Alfonso Signorini per commentare quanto accaduto al GF negli ultimi giorni. La missiva parla del comportamento che hanno avuto alcuni concorrenti nei riguardi del lutto che ha colpito Beatrice Luzzi. Il conduttore, incalzato, ha svelato perché non sono stati presi provvedimenti. Nella lettera si legge:

La lettere dalla lettrice di Chi, nonché fan del GF, prosegue:

Alfonso Signorini ha replicato:

“Cara Isabella, lo ripeto spesso. La Casa del Grande Fratello è lo specchio della società in cui viviamo. Una società nella quale, se non in casi limite, non possiamo liberarci di tutti quelli di cui faremmo volentieri a meno. Come lei sa, mi sono rattristato anche pubblicamente per non aver visto da parte di alcuni inquilini (non di tutti e va detto) la minima sensibilità verso una persona che ha vissuto con loro, in stretta intimità, per ben quattro mesi. Non so quali siano le cause di questa scarsa empatia: la giovane età, il Covid che ci ha isolati sempre di più, l’immaturità. Non lo so. Ma me ne rattristo. Profondamente. Un caro saluto”.