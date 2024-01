Nel corso dell’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha letteralmente asfaltato Anita Olivieri. Il conduttore, parlando della discussione tra Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi, non ha potuto fare a meno di far notare alla biondina il suo ennesimo scivolone.

GF: Alfonso Signorini asfalta Anita Olivieri

Tra le tante cose di cui si è discusso nell’ultima diretta del GF, Alfonso Signorini ha trattato anche la lite che c’è stata tra Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi. Il conduttore, più che dal motivo che li ha spinti a discutere – la frase “Ho tanti amici gay” pronunciata dal bidello calabrese – si è soffermato sul ragionamento di Anita Olivieri. Quest’ultima ha ribadito più volte che l’amico si è lasciato sfuggire una frase del genere perché viene da un paesino del Sud Italia.

Cosa ha detto Signorini ad Anita?

Anita, come sottolineato nei giorni scorsi da Stefano, ha descritto Garibaldi come un ignorante perché nato e cresciuto in un contesto culturale che, a suo dire, è tipicamente del Sud. Signorini, commentando la discussione tra Giuseppe e Miele, ha dichiarato:

“Che tanti dicono come segno di emancipazione, questo sì è discriminatorio, però leggo una certa discriminazione e una maggiore pretestuosità nelle parole di Anita perché non puoi dire arriva da un paesino, ma chi se ne frega, oggi come oggi non è più tollerabile, esistono le connessioni sociali. Oggi l’ignoranza non è più concepibile e vorrei ricordare che 3000 anni fa nel profondo sud esisteva la Magna Grecia che era il primo baluardo di libertà”.

GF: lo scontro tra Signorini e Anita

Anita, ovviamente, ha provato a difendersi:

“In quel momento stavo cercando di aiutare Giuseppe. Stefano a volte usava parole auliche, Giuseppe mi chiedeva spiegazioni, io ho provato a sdrammatizzare a volte il lessico di Giuseppe non è lo stesso di Stefano, volevo solo dire state parlando della stessa cosa usando solo termini diversi. Mi sembra assurdo che si pensi che io lo ritenga ignorante”.

La giustificazione della Olivieri ha fatto infuriare ancora di più Signorini che l’ha neanche fatta finire di parlare: