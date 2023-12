Alfonso Signorini si è sbilanciato su Massimiliano Varrese. Il conduttore del GF, pur ammettendo che non vede l’attore come “il mostro” di cui parlano i social, ha sottolineato che è troppo preso dal “personaggio”.

Sulle pagine del settimanale Chi, Alfonso Signorini ha commentato l’atteggiamento di Massimiliano Varrese al GF. Il conduttore ha voluto rispondere ad una lettera di un telespettatore che si lamentava del comportamento dell’attore con Beatrice Luzzi. A suo dire, Max è troppo preso dal “personaggio”.

Nella lettera inviata dalla fan del GF al settimanale Chi, si legge:

“Carissimo Alfonso, da anni seguo il Grande Fratello e devo dire che ho sempre apprezzato quanto il GF fosse attento ad alcune dinamiche, azioni e parole. Parlando da donna ex vittima di violenza privata, vorrei urlarti tutta la mia sofferenza e rabbia nel vedere Beatrice così massacrata dagli altri concorrenti. Anche dopo il tuo intervento […] Mai e dico mai una volta che si siano messi dalla parte di Beatrice. Che, da grande donna qual è, tante volte ha taciuto senza dare seguito alle provocazioni! […] Massimiliano dice che era finzione e io mi domando puoi fingere h24? E gli atteggiamenti che aveva con Heidi? Anche lì fingeva? Ma ancora più male mi fa vedere una casa coalizzata con il carnefice e contro la vittima. Bea ha una resilienza da far paura e invidia, una capacità di aggirare l’ostacolo e cadere sempre in piedi, ma vederla con gli occhi pieni di lacrime supplicare di smetterla perché ha paura, da ex vittima, mi ha fatto piangere e se avessi potuto sarei entrata dentro la tv per darle un abbraccio”.