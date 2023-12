GF: Varrese studia un nuovo piano contro Beatrice

Massimiliano Varrese sta studiando un nuovo piano contro Beatrice Luzzi. L’attore, che evidentemente non ha capito i vari avvertimenti del GF, ha confessato le sue intenzioni all’ex fidanzata Monia La Ferrera.

A nulla sono valsi i rimproveri di Alfonso Signorini a Massimiliano Varrese: l’attore è tornato a comportarsi male. Il conduttore lo aveva avvisato: alla prossima gaffe contro Beatrice Luzzi sarebbe finito fuori dal GF. Adesso, quindi, i telespettatori del reality si aspettano che Max venga accompagnato alla porta rossa.

Parlando con l’ex fidanzata Monia La Ferrera, Varrese ha vuotato il sacco sul nuovo piano contro Beatrice. Ha dichiarato:

“Però non qui, adopero un’altra via. Non mi faccio rovinare più da nessun altro. Però ci sono tante cose che vanno sistemate. Se sento arrivare un’altra chiacchiera del genere al mio orecchio faccio… Oggi lo farò lì dentro (nel confessionale, ndr). Sono tornato il vecchio Massi. Il Massi quello che quando non parla più… il vero Massi. Quello di prima era un personaggio. Perché questo è quello che usa altre frequenze. C’è molto bisogno, molto bisogno, c’è molto bisogno e non solo per me“.