Gf Vip, Antonella Fiordelisi parla dopo l'eliminazione: "Ho preso le distanze dalla mia famiglia"

L’eliminazione di Antonella Fiordelisi dal Gf Vip ha fatto discutere parecchio nei giorni scorsi, questo per via anche della lettera aperta che la madre ha scritto a Piersilvio Berlusconi. L’ex gieffina, ha dichiarato a tale proposito di aver preso le distanze dalla famiglia: “Stavo male per Edoardo e forse non l’hanno capito”, ha spiegato la schermitrice.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi prende le distanze dai genitori dopo l’eliminazione

L’ex vippona ha ribadito di non aver subito bullismo nella casa del Grande Fratello Vip: “Chiedo scusa, non c’entro niente io. Non sono mai stata bullizzata, il bullismo è altro. Sono stata male perché mi mancava Edoardo e la mia famiglia non l’ha capito. Ho preso le distanze dalla mia famiglia. Spero di chiarire al più presto con mia madre, l’ha fatto per il mio bene”.

“Non mi sono staccata da Edoardo”

Non ultimo Antonella ha raccontato come ha vissuto questi giorni al di fuori della mura della casa: “La settimana è andata benissimo, non mi sono staccata da Edoardo e sono rinata. A casa tutto bene. Ho avuto modo di vedere tutto quello che è successo, anche quello che è accaduto con mia madre”.