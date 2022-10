GF Vip, Daniele Dal Moro in lacrime: “Ho fatto uso di droghe”. La difficile confessione

Il concorrente del GF piange consolato da Carolina Marconi parlando del suo passato

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip (trasmessa da Canale 5 il 20 ottobre) Alfonso Signorini ha bacchettato uno dei concorrenti in particolare, Daniele Dal Moro, per non essere mai riuscito a creare delle reali dinamiche all’interno della casa.

Il concorrente, infatti, si è sempre tenuto abbastanza distanze da polemiche e gossip spiccioli, senza esporsi particolarmente su alcuni degli argomenti salienti delle ultime settimane e rimanendo quasi sempre in disparte. Qualcosa di molto simile è successo anche ad Alberto De Pisis, del quale i telespettatori hanno sentito parlare davvero molto poco.

Ebbene, nelle scorse ore Daniele Dal Moro ha finalmente dato al pubblico qualcosa di cui parlare: l’ex volto di Uomini e Donne, nella notte, si è raccontato a cuore aperto, rivelando un dettaglio molto doloroso del suo passato.

Con gli occhi colmi di lacrime, l’affascinante concorrente veronese ha raccontato di aver fatto a lungo uso di sostanze stupefacenti. Sono stati otto anni molto difficili, nel corso dei quali il concorrente ha vissuto il suo periodo più buio, perdendo anche diversi amici per le sue scelte sconsiderate.

Ecco cosa ha rivelato agli altri inquilini, in lacrime, come riportato da Biccy:

“Non ho mai voluto pesare sugli altri. E non ho mai voluto far pena a nessuno, non so se mi capisci. Quindi un piccolo passo alla volta sono tornato a stare bene. Ho cercato di migliorare in tutto quello che facevo. Ero disordinato, adesso sono ordinato, bevevo, ho smesso di bere. facevo uso di stupefacenti, ho smesso di fare uso di stupefacenti, fine anche di andare in discoteca. Ho fatto tutto quello che potevo per stare bene… migliorerò. […] Nessuno in realtà sa quanto ho sofferto! Otto anni sono tanti. Sono triste perché nessuno mi ridarà indietro questi anni che ho perso. E inoltre la persona che sono diventato non è quella che ero prima. Queste cose mi hanno cambiato. Faccio fatica a ridere e scherzare con persone che non conosco. Perché sono diventato molto chiuso. Ma io prima non ero così. E quando mi dicono ‘avrai pure passato qualcosa di bello’, che ca**o gli dico? No! Che sembra che gli dico una cazzata. Se vogliono gli faccio un documentario sulla droga, quello glielo posso fare. Non sai quanti amici ho perso.”