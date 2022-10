Elenoire Ferruzzi contro Barbara D’Urso: “C*sso mai visto, donna orrenda”

Elenoire Ferruzzi è finita nell'occhio del ciclone per un video del 2018 in cui se l'era presa con Barbara D'Urso.

In queste ore sui social sta circolando un video risalente al 2018 dove si sente Elenoire Ferruzzi, attuale concorrente del GF Vip, scagliarsi aspramente contro Barbara D’Urso.

Elenoire Ferruzzi contro Barbara D’Urso

In un video risalente al 2018 Elenoire Ferruzzi, in compagnia di Matteo Giorgi, se la prendeva con la conduttrice Barbara D’Urso con alcune affermazioni che hanno lasciato senza parole il pubblico della rete.

“Ma per carità! Dovrebbe bere un caffè all’arsenico. Una falsità! Bella? Un cesso mai visto. Una brutta donna. Donna orrenda. Non la reggo quella persona. Io la domenica non guardo nulla, la televisione è spenta perché odio guardare sia l’una che l’altra. Ma se proprio devo guardare guardo la Venier, è un altro mood”. […] “A me non mi ha mai invitata nei suoi programmi, però intanto mi imita tutti i video!”, ha dichiarato Elenoire in merito al famoso volto tv.

Al GF Vip, in merito ad alcune delle affermazioni da lei fatte in passato a mezzo social, Elenoire ha dichiarato che “farebbero parte del suo personaggio”.

Elenoire non si è scusata per quanto affermato sulla celebre conduttrice e, in tanti, si chiedono se prima o poi lo farà. Barbara D’Urso ha preferito mantenere il silenzio sulla vicenda.

Elenoire Ferruzzi al GF Vip

Elenoire Ferruzzi è senza dubbio una delle protagoniste più in vista della settima edizione del GF Vip ma in tanti hanno avuto da ridire per alcuni dei comportamenti da lei avuti all’interno della Casa e si chiedono se riuscirà a restare ancora a lungo all’interno della Casa.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più.