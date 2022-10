Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi ha parlato della sua fisicità, ricordando come era da giovane.

Le foto di Elenoire Ferruzzi da giovane hanno fatto il giro del web. La concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato della sua fisicità, spiegando il motivo per cui ora si sente perfettamente a suo agio.

GF Vip, Elenoire Ferruzzi da giovane: “Ero una donna semplice e bellissima”

Eleonoire Ferruzzi ha parlato del suo passato e della sua fisicità al Grande Fratello Vip, con tanto di foto di quando era giovane, che lei stessa ha diffuso. Ha parlato di Massimo, il bambino che era, poi della donna che è diventata e di quella che è ora. Un racconto di grande impatto, che ha emozionato il pubblico, come l’incontro con la madre, con cui ha parlato della sua tristezza e del suo amore per Luca Salatino.

Ha approfondito anche il ricordo del periodo della transizione, quando è diventata una giovane donna.

“L’immagine così forte l’ho ricercata nel tempo. Volevo appianare il divario tra la mia anima e la mia fisicità. Io ero una donna molto semplice e molto bella, ma a me non piaceva quel tipo di immagine. Io ho voluto appianate il tipo di divario che c’era tra la mia effervescenza e la mia fisicità e ora ci sono riuscita, ora sono come volevo essere” ha confidato durante la puntata.

Nelle foto si vede Elenoire in tutto il suo splendore, bionda, ma con un viso e uno stile molto più sobri.

Il passato di Elenoire Ferruzzi

“Massimo era un bambino molto educato, gentile, garbato, che cercava sempre di non fare del male mai a nessuno. Era molto isolato, giocava da solo… Perché non era capito. I compagni li ricordo in molto molto aggressivo, perché la mia disforia di genere era molta evidente.

Io ho passato le pene dell’inferno. Stavo solo con le bambine, giocavo solo con loro” ha ricordato Elenoire Ferruzzi. Ha avuto sempre accanto la mamma Giovanna, che l’ha accompagnata in questo cammino. “Il non poter ricevere amore questo mi crea dolore. Io ho ricevuto molto amore, però io parlo dell’amore passionale di un uomo e una donna. Questa è la cosa che mi ha segnata maggiormente e questo dolore segna tutte le transessuali, io rappresento me stessa, ma anche tutto un mondo. Le trans hanno sempre subito illazioni” ha aggiunto la concorrente.