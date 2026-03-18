Ieri sera, martedì 17 marzo 2026, è cominciata ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tante le novità, in particolare l’introduzione del televoto flash. Ecco chi l’ha spuntata ieri sera.

GF Vip, Ilary Blasi sorprende tutti e introduce il televoto flash

Nonostante quattro concorrenti siano entrati prima nella casa del Grande Fratello Vip, ovvero venerdì scorso, l’edizione del 2026 si può dire che sia cominciata ufficialmente ieri sera, martedì 17 marzo, con la prima diretta in prima serata su Canale 5. Ilary Blasi è al timone di questa nuova avventura, affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste. Ieri sera gli altri concorrenti hanno varcato la porta rossa, unendosi dunque ai quattro già dentro, ovvero Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Ibiza Altea. La sorpresa è stato il televoto flash, con i concorrenti divisi in due schieramenti, i telespettatori sono stati chiamati a scegliere tra Antonella Elia e Adriana Volpe. Il “premio” era l’accesso all’area Gold della casa, una sorta di spa. Chi ha vinto?

GF Vip, Ilary Blasi sorprende tutti e introduce il televoto flash: chi ha vinto?

Come detto nella prima puntata del Grande Fratello introdotto il televoto flash, col pubblico chiamato a scegliere tra Antonella Elia e Adriana Volpe. Secondo la Buonamici avrebbe vinto l’Elia “perché Adriana fa la vittima e questo non mi piace.” Il pubblico da casa invece ha smentito la giornalista e, con il 59,26% di voti a vincere è stata la Volpe. Al televoto alla fine sono andati Paola Caruso, Antonella Elia e Alessandra Mussolini.