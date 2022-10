GF Vip, imbarazzo per Daniele Dal Moro: ha sorpreso Gegia in un momento intimo

Daniele Dal Moro ha vissuto un momento imbarazzante al GF Vip dopo aver sorpreso Gegia nel bagno della Casa.

Al Grande Fratello Vip Daniele Dal Moro ha vissuto un momento di grande imbarazzo e non ha mancato di confessarlo agli altri concorrenti.

Daniele Dal Moro e Gegia: il momento imbarazzante

In certi casi la convivenza al GF Vip può portare a momenti imbarazzanti e lo sa bene Daniele Dal Moro che, nelle ultime ore, ha tentato di entrare nel bagno della Casa salvo poi accorgersi che al suo interno fosse presente Gegia.

Quando il concorrente ha subito chiuso la porta del bagno, gli altri concorrenti gli hanno chiesto quale fosse il motivo e lui ha risposto: “C’era Gegia che c***va”, scatenando l’ilarità generale. La vicenda è presto rimbalzata sui social e in tanti tra i fan si sono chiesti se, almeno, fosse presente una chiave per la porta del bagno.

Gegia e il caso Bellavia

Secondo indiscrezioni Marco Bellavia potrebbe rientrare nella casa del GF Vip e in molti si domandano quale sarà il comportamento degli altri concorrenti dopo le ultime bufere scatenate dal suo ritiro anticipato (a causa anche del bullismo dei suoi ex compagni d’avventura).

In particolare contro Gegia è stata aperta un’istruttoria dall’Ordine degli psicologi della Regione Lazio e in tanti si chiedono se la concorrente chiederà personalmente scusa a Bellavia per il comportamento da lei avuto nei suoi confronti. La questione è costata a Ginevra Lamborghini la squalifica dal GF Vip, mentre Ciacci è stato eliminato al televoto flash proprio per ciò che ha detto sull’ex concorrente.